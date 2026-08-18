У МВС готують нові відеокамери та посилення покарання для водіїв, але не називають вартість ініціатив

Міністерство внутрішніх справ України планує посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, встановити нові камери автоматичної фіксації швидкости та повернути на дороги патрульні автомобілі «Фантоми». Водночас у відомстві не повідомляють, скільки державних коштів буде потрібно для реалізації цих ініціатив.

Про це 18 серпня заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

За його словами, МВС визначило конкретні пропозиції щодо підвищення безпеки на дорогах, які планують представити на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

«Перше — необхідне посилення відповідальности за систематичні порушення правил. Вона має бути відчутною та невідворотною. У пріоритеті й безпека пасажирських перевезень та унормування питання керування легким електротранспортом», — зазначив Вигівський.

Міністр повідомив, що МВС разом із народними депутатами вже підготувало низку законодавчих ініціатив. У відомстві розраховують на підтримку Верховної Ради.

Окремо МВС планує посилити контроль за перевищенням швидкости. За словами Вигівського, вже цього тижня на дорогах України мають запрацювати десятки нових камер автоматичної фіксації. Їхні місця розташування патрульна поліція має оприлюднити найближчим часом.

При цьому міністр не уточнив, скільки коштуватиме закупівля та встановлення нових камер і скільки бюджетних коштів буде спрямовано на реалізацію інших запланованих заходів.

Вигівський також повідомив про намір повернути на дороги спеціальні патрульні автомобілі «Фантоми». Вони обладнані системами автоматичної фіксації порушень швидкості, зокрема під час руху, та зовні не відрізняються від звичайних автомобілів.

За словами міністра, до початку повномасштабного вторгнення «Фантоми» пропрацювали близько місяця. За цей час поліціянти зафіксували понад 26 тисяч випадків перевищення швидкості.

«Фантоми» повернуться на дороги», — заявив Вигівський.

Необхідність посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху міністр пояснив високою кількістю аварій. За його даними, лише за перші тижні серпня в Україні сталося понад 1300 ДТП із постраждалими.

Напередодні, 17 серпня, у центрі Києва зіткнулися два автомобілі BMW. Одна з машин після зіткнення в'їхала на територію літньої тераси закладу на Великій Васильківській та перекинулася. Водія, який отримав травми, мають перевірити на стан алкогольного сп'яніння.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання РНБО щодо ситуації на дорогах. На ньому мають розглянути питання посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР.

Закупівля перших 4 спеціалізованих автомобілів (на базі Skoda Kodiaq) разом із пристроями для фіксації правопорушень коштувала приблизно по 1,6–1,7 млн грн за одиницю (у цінах 2020–2021 років сумарно на 4 авто витратили близько 6,7 млн грн).