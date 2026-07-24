Добрі дрони влаштували пекло в Росії: палають склади Wildberries в кількох регіонах

У ніч на 24 липня безпілотники атакували низку регіонів Росії та тимчасово окупований Крим. Після ударів повідомляється про масштабні пожежі, зокрема на складах компанії Wildberries у Ленінградській області та Сімферополі. Про це повідомляють російські Telegram-канали та OSINT-спільноти.

Перші повідомлення про атаку з'явилися близько 02:30. У Твері та Тверській області очевидці зафіксували вибухи й сильну пожежу. За даними OSINT-аналітиків, під удар міг потрапити один зі складів Wildberries, однак ця інформація наразі потребує офіційного підтвердження. Місцева влада інцидент поки не коментувала.

Пізніше безпілотники дісталися Ленінградської області. Загрозу атаки оголосили ще ввечері 23 липня, а близько 03:30 місцеві жителі почали публікувати відео прольоту дронів і вибухів. За інформацією російських пабліків, після удару виникла масштабна пожежа на складі Wildberries у селі Новосаратівка Всеволожського району. Цей логістичний комплекс розташований неподалік Санкт-Петербурга, тому його часто називають складом Wildberries у Петербурзі.

Водночас Telegram-канал "Обережно, новини" повідомив, що під атакою опинилася промислова зона "Уткіна Заводь", де розміщено кілька великих складських комплексів, зокрема й об'єкти Wildberries. OSINT-спільноти звернули увагу, що на окремих відео видно одразу два осередки масштабного задимлення. Це може свідчити про удари по кількох об'єктах, однак підтвердження цієї інформації поки немає. Губернатор Ленінградської області заявив, що станом на 04:30 сили протиповітряної оборони нібито збили 33 безпілотники.

Тієї ж ночі безпілотники масовано атакували й тимчасово окупований Крим. Вибухи лунали у Севастополі, Феодосії та Сімферополі. За повідомленнями російських каналів, у Феодосії можливий удар припав по району порту, а в Сімферополі очевидці зафіксували пожежу поблизу місцевої ДРЕС, де, за попередніми припущеннями, могла бути атакована теплоелектроцентраль.

Після 01:00 OSINT-пабліки почали масово поширювати відео масштабної пожежі на сортувальному центрі Wildberries у Сімферополі. На оприлюднених кадрах видно сильне займання та спалахи, схожі на детонацію або феєрверки. Згодом атаку фактично підтвердили і в самій компанії Wildberries. У пресслужбі повідомили, що персонал сортувального центру в Сімферополі було евакуйовано відповідно до вимог безпеки.

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень, можливих постраждалих або причини виникнення пожежі наразі немає. Російська влада та окупаційні адміністрації продовжують заявляти про роботу сил протиповітряної оборони.

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