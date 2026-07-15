Україна та ЄС підписали угоду Drone Deal про спільне виробництво безпілотників

Україна та Європейський Союз підписали угоду про співпрацю у сфері виробництва безпілотників — Drone Deal. Про це під час урочистостей з нагоди Дня Української Державности повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, нова угода стане частиною оборонно-промислового партнерства між Україною та ЄС і поєднає українські технологічні розробки з виробничими можливостями європейської промисловости.

«Україна багато в чому пройшла шлях від покупця до постачальника мережі безпеки для Європи. Це зобов'язує до нових способів співпраці. Саме тому я рада започаткувати разом з вами, Володимире, нове оборонно-промислове партнерство між ЄС та Україною. Сьогодні ми підписуємо нашу власну Drone Deal», — заявила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії наголосила, що угода відкриває нові можливості для інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

«З цією угодою наше послання чітке — настав час інвестувати в Україну. Оскільки це інвестиція в європейську безпеку і спільне майбутнє», — зазначила вона.

Під час урочистостей президент України Володимир Зеленський також вручив Урсулі фон дер Ляєн орден Європи — нову державну нагороду України.

Це вже одинадцятий візит президентки Європейської комісії до України від початку повномасштабної війни. Напередодні приїзду вона повідомила, що має намір оголосити нові ініціативи у сфері оборонного співробітництва, які дадуть змогу Україні та Європі виробляти більше озброєння і робити це швидше.