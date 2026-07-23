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Війна

Український безпілотник знищив російський ЗРК вартістю близько 50 мільйонів доларів

Український безпілотник знищив російський ЗРК вартістю близько 50 мільйонів доларів

У Донецькій області українські військові знищили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», орієнтовна вартість якого становить близько 50 мільйонів доларів.

Про це повідомила група використання безпілотних авіаційних систем «Фенікс».

За інформацією підрозділу, російський комплекс був уражений ударним безпілотником, який коштує лише кілька тисяч доларів.

Військові зазначають, що окупанти не очікували атаки й без належного маскування перекидали техніку ближче до лінії бойового зіткнення.

У «Феніксі» наголосили, що завдяки оперативній роботі операторів безпілотників російський зенітний комплекс більше не становить загрози для українських сил.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

БПЛАдрониФеніксБук-М3
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