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Енергетика

Повний блекаут: Чернігів і два райони залишилися без світла після атаки РФ

Повний блекаут: Чернігів і два райони залишилися без світла після атаки РФ

У ніч на 24 липня російські війська атакували Чернігівську область, пошкодивши один з енергооб'єктів. Через це без електропостачання залишилися понад 70 тисяч абонентів у Чернігові, Чернігівському та Корюківському районах.

Знеструмлення сталося внаслідок пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури під час ворожої атаки, повідомили у пресслужбі "Чернігівобленерго". "Шановні споживачі! Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 70 тисяч абонентів у місті Чернігів, Чернігівському і Корюківському районах", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що аварійно-відновлювальні бригади розпочнуть роботи одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Варто зазначити, що ввечері 23 липня Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про загрозу ударних безпілотників на Чернігівщині. Зокрема, військові повідомляли про рух російських дронів у напрямку Мени та Славутича, а згодом кілька разів оновлювали інформацію про повітряну небезпеку в області.

Як повідомляло раніше ForUa, російська авіація атакувала Запоріжжя, пошкоджено будинки та лікарні.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Чернігівблекаутенергооб’єкти
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