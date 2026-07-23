На Львівщині лабораторно підтвердили випадок хантавіруса у жителя Стрия

На Львівщині лабораторно підтвердили випадок хантавірусної інфекції у 53-річного жителя Стрия. Чоловік був госпіталізований із високою температурою та симптомами, схожими на інші інфекційні захворювання, аналізи підтвердили зараження хантавірусом. Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що 53-річний мешканець Стрия захворів 12 липня. У нього підвищилася температура до 38,6°C, з’явилися озноб, сильний головний біль, нудота, втрата апетиту та біль у литкових м’язах.

15 липня чоловіка госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом “бактеріальна інфекція неуточнена”.

Однак лабораторія особливо небезпечних інфекцій Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України після проведених досліджень встановила, що пацієнт хворіє на геморагічну гарячку з нирковим синдромом, спричинену хантавірусом.

Під час обстеження у чоловіка не виявили ознак лептоспірозу, натомість методом ПЛР у сироватці крові підтвердили наявність РНК хантавірусу.

Під час епідеміологічного розслідування встановили, що з 1 до 7 липня чоловік відпочивав у Хорватії на Макарській Рив’єрі, куди подорожував власним автомобілем.

Після повернення, 11 липня, він відвідував гірські райони Івано-Франківської області, а дорогою додому зупинявся у селі Кам’янка Стрийського району, де мив руки у річці.

Водночас пацієнт заперечує будь-який контакт із мишоподібними гризунами, їхніми гніздами чи виділеннями, запевняє, що не перебував у підвалах і не вживав продуктів або води, які могли бути забруднені.

У Центрі контролю та профілактики хвороб наголошують, що конкретне місце та обставини зараження поки не встановлені. Купання в Адріатичному морі чи миття рук у річці лише входять до епідеміологічного анамнезу і не вважаються підтвердженим шляхом інфікування.

За місцем проживання хворого вже проводять необхідні протиепідемічні заходи, а розслідування триває.