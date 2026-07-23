Російська авіація атакувала Запоріжжя, пошкоджено будинки та лікарні

Російські війська 23 липня завдали авіаційного удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Під обстріл потрапили житлові квартали міста та промислова зона. За останніми даними, поранення отримали 18 людей.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Спочатку повідомлялося про п'ятьох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до 14, а пізніше — до 18. Серед поранених є дитина, яка перебуває у тяжкому стані.

Внаслідок удару пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та заклади охорони здоров'я. На місці працюють рятувальні служби, триває ліквідація наслідків атаки. За словами Федорова, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, а медичні заклади працюють у посиленому режимі на випадок повторних ударів.

Начальник ОВА також уточнив, що інформація про людей, які нібито перебували під завалами, не підтвердилася.

За даними обласної влади, лише за минулу добу російські війська здійснили 913 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області із застосуванням авіації, реактивних систем залпового вогню, артилерії та щонайменше 678 безпілотників. Унаслідок цих атак загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Також зафіксовано десятки випадків пошкодження житлових будинків, автомобілів і господарських споруд.