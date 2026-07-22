У Чехії розширять повноваження силовиків для боротьби з небезпечними дронами

У Чехії планують дозволити знешкоджувати безпілотники, які становлять загрозу для об'єктів критичної інфраструктури. Відповідний законопроєкт уже передали на погодження.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії.

Документ передбачає розширення повноважень поліції та служб, відповідальних за охорону критичної інфраструктури, для оперативного реагування на потенційні загрози.

Однією з ключових новацій стане запровадження спеціальних зон підвищеної охорони навколо електростанцій, аеропортів та інших стратегічно важливих об'єктів. Якщо безпілотник незаконно проникне до такої зони й створюватиме загрозу, його дозволять знешкодити.

За словами міністра внутрішніх справ Чехії Любомира Метнара, останніми роками значно зросла кількість випадків несанкціонованих польотів безпілотників поблизу об'єктів критичної інфраструктури, тоді як чинне законодавство не дає можливості належним чином реагувати на подібні інциденти.

Законопроєкт також визначає, що знешкодження безпілотників має здійснюватися таким чином, щоб не створювати загрози життю та здоров'ю людей, а також мінімізувати можливі збитки для майна і довкілля.