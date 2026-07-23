Президент закликав партнерів забезпечити Україну ракетами для Patriot

Президент України Володимир Зеленський на тлі чергових російських атак на Павлоград, Херсон, Одеську, Сумську та Харківську області закликав міжнародних партнерів забезпечити Україну достатньою кількістю ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.

За словами голови держави, Росія щодня продовжує обстрілювати українські міста, застосовуючи широкий спектр озброєння — авіабомби, ракети та ударні безпілотники. Він наголосив, що союзники знають, які рішення необхідні для посилення української протиповітряної оборони, і підкреслив, що дефіциту ракет до комплексів Patriot не повинно бути.

«Дуже важливо, щоб ми могли протидіяти цьому. Наші партнери знають, які рішення можуть допомогти, і головне – не має бути дефіциту ракет для "Петріотів". Важливо, щоб партнери це почули. Працюємо 24/7 на всіх рівнях», – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що внаслідок російського авіаудару по території підприємства у Павлограді загинули троє людей.

Крім того, окупанти завдали авіаударів по Херсону, де пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, дитячу обласну клінічну лікарню та навчальні заклади. Відомо про постраждалих.

Також російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури у Сумській та Харківській областях і завдали ракетного удару по Одеській області. За словами Зеленського, це лише частина російських атак, здійснених упродовж половини дня.