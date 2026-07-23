Агент фсб готував новий удар по оборонних заводах на Хмельниччині

Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині ще одного агента фсб.

Зловмисник готував координати для нової серії ракетних та дронових атак рф по західному регіону України, повідомляє СБУ.

Серед основних «цілей», які коригувальнику доручив розвідати ворог, були підприємства оборонно-промислового комплексу та логістичні центри українських захисників.



Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу стратегічного об’єкта.



Завдання рашистів виконував завербований фсб місцевий рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркозлочини.



До уваги російської спецслужби він потрапив через Телеграм-канали із пошуку «швидких грошей», яких він потребував для купівлі наркотичної дози.



Агент об’їжджав місцевість під виглядом велосипедних поїздок, фіксував на смартфон периметри потенційних «цілей» і передавав відео з геолокаціями куратору з рф.



Під час обшуку в зловмисника виявлено телефон із доказами роботи на ворога.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.