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Війна

Сили оборони атакували НПЗ і нафтовий термінал ворога

Сили оборони атакували НПЗ і нафтовий термінал ворога

19 серпня та у ніч на 20 серпня підрозділи Сил оборони України завдали уражень кільком важливим об'єктам держави-агресора.

Уражено нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську Республіки Татарстан РФ, де було зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"ТАНЕКО" – може переробляти до 16 млн тонн нафтової сировини на рік. Виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема моторні палива та іншу продукцію нафтопереробки. Задіяний у забезпеченні армії противника.

Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Волні Краснодарського краю РФ. Зафіксовано пожежу на території об'єкта.

"Таманьнефтегаз" – один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Потужності Таманського перевантажувального комплексу забезпечують перевалку до 19,9 млн тонн нафти, нафтопродуктів та скраплених вуглеводневих газів на рік. Термінал забезпечує перевантаження нафти та нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна. Забезпечує логістичні та паливні потреби армії РФ

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Фото: Генштаб ЗСУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяЗСУНПЗвійнаГенштабокупанти
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