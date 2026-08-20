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Столиця

Прикордонники збили російську ракету з кулемета на Київщині

Прикордонники збили російську ракету з кулемета на Київщині

Під час масованої атаки Росії на Україну в ніч на 20 серпня прикордонники на Київщині знищили крилату ракету, яка прямувала в бік столиці.

На світанку одна з мобільних вогневих груп прикордонників виявила у своєму секторі повітряну ціль – крилату ракету противника.

Збити крилату ракету з кулемета – надзвичайно складне завдання, адже шанси на успішне ураження такої цілі вкрай малі.

"Проте миттєва реакція, професійна підготовка та майстерність прикордонників зробили неможливе – ворожа ракета була знищена", - повідомляє ДПСУ.

Збита ціль впала поза межами населених пунктів. На місці її падіння утворилася велика вирва, навколо якої розлетілися уламки.

Фото: ДПСУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиїввійнаДПСУобстрілКиївська областьракетаокупанти
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