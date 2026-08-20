США створили таємний нафтовий коридор через Ормузьку протоку

Американські військові організували прихований судноплавний коридор через Ормузьку протоку, який дає змогу відновити частину поставок нафти на світовий ринок. Щоночі ним проходять десятки танкерів.

Операція триває вже кілька тижнів. Щодня вночі через південний канал Ормузької протоки, вздовж узбережжя Оману, проходять близько 15–20 нафтових танкерів, повідомляє Axios із посиланням на двох американських чиновників. Завдяки цьому через протоку транспортують приблизно 10 млн барелів нафти на добу. Це близько половини обсягів, які проходили цим маршрутом до початку війни.

Американські військові супроводжують не лише танкери з нафтою, які виходять із Перської затоки. Порожнім суднам також допомагають безпечно пройти в регіон. Там вони завантажуються нафтою Саудівської Аравії та інших виробників, після чого повертаються через Ормузьку протоку.

За оцінкою американських чиновників, операція дозволяє частково компенсувати перебої з постачанням нафти, які спричинили різке зростання світових цін. Водночас обсяги експорту через протоку залишаються нижчими за довоєнні показники. Проте відновлення руху танкерів уже має помітний вплив на глобальні поставки енергоносіїв.

В Axios назвали функціонування цього маршруту одним із помітних результатів американської операції на тлі війни, яка загалом залишається у глухому куті.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп позначив на мапі Ормузьку протоку як територію США.