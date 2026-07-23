Названо професії майбутнього: хто в Україні зароблятиме найбільше

Українська економіка протягом наступного десятиліття потребуватиме понад 2,6 млн нових працівників. Найбільший попит очікується на інженерів, технічних фахівців та кваліфікованих робітників. Держава змінює підхід до підготовки кадрів. Формування державного замовлення у закладах вищої освіти тепер базуватиметься на реальних потребах економіки, а не лише на можливостях університетів, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак..

Відповідно до економічного моделювання, кількість зайнятих в Україні має зрости з 12,9 млн осіб у 2025 році до 14,6 млн у 2036-му. Це означає, що економіці знадобиться приблизно на 1,7 млн більше працівників, ніж зараз. Загальна ж потреба у нових кадрах, з урахуванням заміщення тих, хто виходитиме з ринку праці, перевищить 2,6 млн осіб.

Найбільше нових вакансій прогнозують у будівельній галузі, яка стане одним із головних драйверів відбудови країни. До 2036 року кількість працівників у цьому секторі може зрости більш ніж удвічі — до 1,24 млн осіб. Найбільший попит матимуть інженери, архітектори, проєктувальники, фахівці технічного нагляду, менеджери інфраструктурних проєктів і будівельники.

Також зростатиме потреба у працівниках переробної промисловості, де шукатимуть технологів, операторів обладнання та спеціалістів із контролю якості. Значне зростання прогнозують і у сфері професійної, наукової та технічної діяльності.

Водночас в аграрному секторі очікується поступове скорочення кількості зайнятих, а в ІТ-сфері та освіті істотного збільшення чисельності працівників не прогнозують.

За словами Бабака, лише випускників навчальних закладів для покриття кадрового дефіциту буде недостатньо. Тому Україні доведеться повертати трудових мігрантів і активніше залучати економічно неактивне населення.

Як повідомляло раніше ForUa, найбільше зростання залучення іноземних працівників спостерігається у переробній промисловості, де їхня кількість збільшилася удвічі.