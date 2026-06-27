У Варшаві наголосили на тісних економічних зв'язках з Україною попри політичну напругу

Попри останні політичні суперечки між Варшавою та Києвом, говорити про охолодження польсько-українських відносин не варто, оскільки реальні зв'язки між двома країнами залишаються надзвичайно тісними.

Про це заявив уповноважений уряду Польщі з питань відбудови України Павел Коваль після завершення Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську, інформує Польське радіо.

За його словами, емоційна реакція останніх днів не відображає справжнього стану відносин між двома державами.

«Говорити про якесь охолодження – це емоційна реакція останніх днів. Це не в'яжеться з реальністю», – наголосив Коваль.

Польський урядовець нагадав, що Україну та Польщу пов'язують спільний кордон, сотні тисяч українців, які працюють у Польщі, польська меншина в Україні та масштабні економічні зв'язки.

За його словами, у Польщі легально працевлаштовані близько 850 тисяч громадян України, а обсяг польського експорту до України сягнув 14 мільярдів євро.

«Якщо подивитися на цю цілісну картину, тоді все бачиться у відповідному контексті. Усе це нас пов'язує, і ці відносини тривають», – зазначив Коваль.

Він також підкреслив, що польські компанії активно долучатимуться до процесу відбудови України.

У Конференції з відновлення України, яка відбулася в Гданську, взяли участь понад 100 іноземних делегацій. Крім того, від початку повномасштабної війни українці створили в Польщі близько 30 тисяч компаній.