Ринок праці України змінюється: звідки приїжджає найбільше працівників

Після початку повномасштабної війни кількість іноземців, які працюють в Україні, скоротилася майже вдвічі. Водночас окремі галузі економіки вже демонструють зростання попиту на працівників з-за кордону. Про це під час комітетських слухань повідомила голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. За її словами, у 2020 році в Україні було офіційно працевлаштовано 9 880 іноземців, тоді як у 2025 році цей показник зменшився до 4 720 осіб. Водночас уже на початку 2026 року намітилася тенденція до поступового відновлення.

Найбільше зростання залучення іноземних працівників спостерігається у переробній промисловості, де їхня кількість збільшилася удвічі. Також позитивна динаміка зафіксована у сфері тимчасового розміщення та громадського харчування, де іноземців дедалі частіше залучають до роботи в прихистках і хабах для внутрішньо переміщених осіб. Більш ніж удвічі збільшилася кількість іноземців у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Крім того, приблизно на 10% зріс показник у галузі охорони здоров'я та соціальної допомоги.

Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що до повномасштабного вторгнення, у 2021 році, в Україні було видано або продовжено понад 21,7 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців. У 2025 році їхня кількість скоротилася до 9,5 тисячі, з яких понад 7 тисяч були видані вперше.

Змінилася і географія трудової міграції. Якщо раніше найбільше дозволів отримували громадяни Туреччини, то за підсумками першого півріччя 2026 року лідером стала Індія — її громадяни отримали 1 023 дозволи на роботу. Далі йдуть Туреччина, Узбекистан, Азербайджан і Пакистан.

Майже 40% усіх дозволів на працевлаштування іноземців традиційно оформлюють у Києві. До регіонів-лідерів також входять Київська, Львівська та Одеська області.

Водночас у прифронтових областях попит на іноземних працівників залишається мінімальним. Так, у Запорізькій області за минулий рік було видано лише вісім дозволів, а у Херсонській — один.