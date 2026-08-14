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Російські хакери заявили про викрадення даних 50 світових корпорацій

Російські хакери заявили про викрадення даних 50 світових корпорацій

Пов'язане з Росією хакерське угруповання Cl0p заявило про викрадення значних обсягів внутрішніх даних у майже 50 компаній по всьому світу, серед яких опинилися енергетичний гігант Shell, виробник медичної техніки Philips, а також корпорації General Electric і Fiserv.

Хакери стверджують, що їм вдалося викрасти близько 89 гігабайт даних у Shell і 13,5 гігабайт Philips, повідомляє Reuters.

Викрадений у Shell масив документів містить проєктні креслення енергетичних об'єктів, якими управляє компанія, фотографії промислових комплексів, сканкопії звітів про технічні інспекції та матеріали з планування проєктів. Щодо Philips, хакери заявляють про викрадення схем, креслень і діаграм у форматі PDF.

Обидві корпорації підтвердили спроби несанкціонованого доступу до своїх систем і заявили про початок внутрішнього розслідування, однак наразі не підтвердили витоку даних.

Фото: radiosvoboda.org.

 Автор: Галина Роюк

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