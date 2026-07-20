Розкол у ЄС: шість країн блокують новий пакет санкцій проти Росії

У Європейському Союзі виникли серйозні розбіжності щодо нового пакета санкцій проти Росії. Частина держав-членів виступає проти окремих обмежень, побоюючись негативних наслідків для власної економіки та великого бізнесу. Переговори щодо нового пакета санкцій тривали в Брюсселі чотири дні, однак послам країн ЄС так і не вдалося досягти компромісу. Оскільки санкції ухвалюються лише за одностайної підтримки всіх держав-членів, заперечення навіть кількох країн фактично заблокували процес, повідомляє Financial Times із посиланням на дипломатичні джерела. За даними видання, йдеться про Грецію, Францію, Італію, Німеччину, Австрію та Португалію.

Один із європейських дипломатів зазначив, що заклики до солідарності дедалі рідше впливають на позицію окремих столиць. "Усі погоджуються з жорсткою риторикою та заявами про солідарність, але коли справа доходить до конкретних рішень, починають переважати національні інтереси", — сказав співрозмовник FT.

Новий пакет санкцій передбачає посилення обмежень проти російського експорту та фінансового сектору, а також механізм збереження цінової стелі на російську нафту, який має скоротити доходи Кремля від експорту енергоносіїв.

Втім, низка країн висунула власні умови. Зокрема, Греція виступає проти пакета, якщо не буде збережено можливість транспортування російського скрапленого природного газу до третіх країн. Афіни наголошують, що санкції мають завдавати більшої шкоди Росії, ніж економікам держав ЄС.

Португалія та Німеччина наполягають на скасуванні заборони на імпорт російської риби, пояснюючи це потребами власної рибопереробної галузі.

Франція та Італія, за інформацією FT, виступають за пом'якшення окремих візових обмежень, тоді як Австрія знову порушила питання розморожування близько 2 млрд євро російських активів для компенсації збитків банку Raiffeisen Bank International, який зазнав фінансових втрат через рішення російської влади.

Видання також зазначає, що європейські компанії, серед яких данська Carlsberg та фінська Fortum, уже втратили мільярди євро після виходу з російського ринку та конфіскації їхніх активів.

За словами дипломатів, позиція окремих країн значною мірою залежить від того, наскільки вони сприймають Росію як безпосередню загрозу власній безпеці. Саме це, як вважають співрозмовники FT, дедалі сильніше впливає на готовність держав підтримувати нові жорсткі санкції.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС ввів санкції проти 15 осіб, причетних до катування українських полонених.