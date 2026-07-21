﻿
Війна

Біля берегів Румунії дрон атакував танкер

Біля берегів Румунії дрон атакував танкер

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що минулої ночі танкер для перевезення пропану Gas Lisbon під ліберійським прапором отримав пошкодження приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя.

Судно вийшло з порту Александрія (Єгипет) і прямувало до українського порту Рені.

На місце події прибули два судна Румунського агентства з безпеки життя людей на морі, які евакуювали весь екіпаж, включаючи трьох поранених. Усіх було безпечно доставлено на берег.

Буксир, направлений у цей район, стежить за тим, щоб судно не дрейфувало і не становило додаткової небезпеки для судноплавства.

"Державні органи перебувають у стані підвищеної готовності та з’ясують обставини, причини та відповідальність за цей серйозний інцидент, який, найімовірніше, є частиною незаконної загарбницької війни Російської Федерації проти України", – наголосив Дан.

Як повідомляє Digi24, судно було завантажене пропаном, на його борту стався вибух.

Танкер знаходиться за 26 кілометрів від берегів міста Сфанту-Георге.

Судно, ймовірно, було атаковане морським дроном. Походження цього дрона невідоме.

Наразі судно досі горить. З метою забезпечення безпеки судноплавства було надіслано попереджувальне повідомлення всім суднам, що перебувають у цьому районі, з проханням оминати небезпечну зону.

Фото: Digi24.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаРумуніятанкердрон
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Військовий розпродав дрони та обладнання на 6,2 млн грн, призначені для оборони Півдня, – ДБР
Надзвичайні події 20.07.2026 20:38:05
Військовий розпродав дрони та обладнання на 6,2 млн грн, призначені для оборони Півдня, – ДБР
Читати
Моя робота — війна
Точка зору 20.07.2026 20:18:22
Моя робота — війна
Читати
Розмова фон дер Ляєн із Корецьким: Реформи, дрони та підготовку до зими
Полiтика 20.07.2026 20:09:40
Розмова фон дер Ляєн із Корецьким: Реформи, дрони та підготовку до зими
Читати

Популярнi статтi