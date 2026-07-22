Лист пасажира «Титаніка» продадуть на аукціоні

Лист пасажира “Титаніка”, написаний за кілька днів до катастрофи, виставлять на аукціон. Очікується, що його продадуть за суму до 35 тисяч фунтів стерлінгів, пише Independent.

Автором листа був пасажир другого класу Генрі Прайс Годжес. Він написав його 10 квітня 1912 року, у день відправлення лайнера із Саутгемптона, а поштовий штемпель поставили в Квінстауні (нині Ков, Ірландія), де судно зробило останню зупинку перед виходом в Атлантичний океан.

Лист адресований його другові Гектору Янгу з Консервативної асоціації Ньютауна в Саутгемптоні.

Годжес подорожував до Бостона, щоб відвідати родичів. Він придбав квиток другого класу №250643 за 13 фунтів стерлінгів.

У листі пасажир описав спокійну атмосферу на борту, гарну погоду та дозвілля інших мандрівників.

“Щиро дякую за телеграму та добрі побажання. Це був дуже добрий і уважний вчинок, який я дуже ціную. Передай, будь ласка, мою подяку членам нашої асоціації”, – написав він.

Годжес також згадав, що проводжати його прийшов президент асоціації.

“Хіба не чудово, що президент прийшов провести мене? Мені майже здалося, що я міг би переконати його поїхати разом. Поки що ми чудово проводимо час”.

Він зазначив, що на кораблі майже не відчувався рух.

“Узагалі не відчувається рух корабля, а погода просто прекрасна”.

Далі пасажир розповів, чим займалися люди на борту.

“На верхній палубі близько 200 хлопців (віком приблизно від 20 років) ходять колом і співають. Інші грають у доміно та карти в салонах, дехто читає, дехто пише. Усе зовсім не так, як можна було б уявити собі життя в морі”.

Наприкінці листа він зізнався, що дуже втомився.

“Я лягаю спати раніше, бо почуваюся втомленим, як собака”.

Через п’ять днів після написання цього листа, 15 квітня 1912 року, “Титанік” затонув після зіткнення з айсбергом у Північній Атлантиці. Унаслідок катастрофи загинули близько 1500 людей, серед яких був і Генрі Прайс Годжес. Пізніше його тіло знайшли та поховали на цвинтарі Ферв’ю в Галіфаксі (Нова Шотландія, Канада).

Лист виставить на торги аукціонний дім Henry Aldridge & Son у британському місті Девізес (графство Вілтшир).

Аукціоніст Ендрю Олдрідж зазначив, що листи пасажирів другого класу є одними з найрідкісніших артефактів, пов’язаних із “Титаніком”.

“Цей лист є безцінним історичним свідченням того, яким було життя на борту найвідомішого корабля в історії очима пасажира другого класу”, – сказав він.