Адресат-неадекват: що демонструє і вуалює путінська реакція на лист президента Зеленського

Російський правитель Путін, навіть не намагаючись прикритися якимись дипломатичними абстрактними формулюваннями, категорично відкинув пропозицію президента України щодо особистої зустрічі задля припинення повномасштабної війни. Натомість незмінний господар Кремля руками своїх «визволителів» усіляко намагається максимально підвищити градус ескалації. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Отже, як то кажуть, маємо те, що маємо: цілком прогнозовано кремлівський очільник Путін відкинув пропозицію президента Володимира Зеленського щодо персональної зустрічі віч-на віч задля припинення повномасштабної російсько-української війни. «Не бачу сенсу зустрічатися», - сказав росдиктатор, додавши, що «спочатку потрібно знайти рішення».

«Для української сторони має сенс лише зупинити наступ наших збройних сил. Ось і все. А нам потрібні домовленості. Нехай експерти попрацюють, розроблять якісь рішення, а потім ми зможемо зустрітися», - зауважив очільник Кремля, підкресливши, що лист українського президента містить елементи нахабства.

Окремо Путін наголосив, що Росія продовжуватиме домагатися своїх цілей у так званій СВО і що війна завершиться лише після їх досягнення. Також міжнародно визнаний МКС злочинець зазначив, мовляв, першочерговим завданням Росії наразі є захоплення Донбасу, яке він називає «звільненням». Інші ж питання, зокрема й «денацифікацію», Кремль хоче вирішувати «на переговорному треку».

Володимир Зеленський, реагуючи на путінські висловлювання, констатував наступне: «На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули відповідь (Путіна - ред.). Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала».

За словами нинішнього господаря Банкової, насправді Путін «не хоче нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші». «Грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше», - підсумував чинний гарант української Конституції.

Коментуючи заочне словесне дербі по лінії Зеленський-Путін, політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов акцентує: «Реакція Путіна на відкритий лист Зеленського і взагалі на реальність нагадує реакцію скривдженої дитини у віці дитячого садка. По суті нічого сказати, емоції переповнюють і він йде скаржитися виховательці. Мене образили, вдарили совочком, усі погані й дражняться. Так і хочеться недипломатично прокоментувати тим же дитсадківським – «скривдили мишку, написали в нірку». Нехай у нашому випадку не мишка, а щур і не нірка, а бункер - саме таке враження складається. Путін зовсім втратив реальність. Старий шизофренік живе у своєму чудовому світі. У цьому світі його страшні та переможні армії наступають по всіх напрямках. А Україна програє, відступає і єдина мета цієї країни – хоч якось образити всемогутнього Темного Володаря. Який спрямовує полчища демонів мстити бунтівникам. Так, там реально фентезі в голові».

На переконання експерта, «всім начхати на гордість старого плешивого маразматика та його образи, бо росіяни хочуть повернення до нормального життя, у якому є інтернет та бензин, кафе та ресторани, а ще машини не з Китаю».

«Мститися за образи щура ніхто не хоче. Навіть старшини та мічмани. Вмирати в Україні через його неадекватність – тим більше. Але Путін не говорить про адекватність. Його образили. Він вимагає, щоб за його образи помстилися. Більш складні схеми старий мозок вже не в змозі побудувати. До речі, про вік. Цей натяк Путін у листі розглянув і теж образився. Заявив, що світом правлять діди і більш старші, а головне не вік, а дієздатність. З цим ніби ніхто сперечатися не збирається. Просто – де Путін, а де дієздатність? Тут жодного зв’язку. Всім, у тому числі й росіянам, вже очевидно - старий маразматик не розуміє, що відбувається. Він заплющив очі, заплющив вуха і співає пісню «День перемоги», ведучи країну до прірви. Нам їх взагалі не шкода і допомагати зістрибнути з цього потяга ми не будемо. Самі, усе самі... Ваш дитячий садок, ваша шалена нянечка і все це – ваші проблеми», - резюмує Кирило Сазонов.

Цілком і повністю прогнозованою називає путінську реакцію на лист українського президента політолог Ігор Рейтерович: «Відповідь очікувана. І, відверто, ніяка. Старий дід намагається триматися впевнено, але виходить відверто жалюгідно. Тож головному адресату листа – так званій російській еліті – дійсно варто замислитися...».

Слід зазначити, що репліка політолога про російську еліту геть не випадкова. Річ у тім, що відкидаючи пропозицію українського лідера щодо зустрічі face to face, Путін попутно сказав, що якийсь російський бізнесмен їздив до Києва і вже передавав йому прохання про перемовини.

За даними Financial Times (FT), які увечорі в неділю, 7 червня підтвердив особисто Володимир Зеленський, «якимось російським бізнесменом» є ніхто інший, як сумнозвісний Роман Абрамович. Саме через нього український лідер передавав Путіну повідомлення з пропозицією зустрічі. Як повідомляє видання, з посиланням одразу на чотири інформовані джерела, Зеленський минулого місяця запросив до української столиці підсанкційного російського мільярдера, колишнього власника ФК «Челсі» Абрамовича, намагаючись переконати Путіна провести прямі мирні переговори. Двоє високопоставлених вітчизняних чиновників описали повідомлення, яке глава української держави надіслав очільнику Кремля через Абрамовича, як схоже на відкритий лист до Путіна. При цьому один із посадовців зазначив, що тон повідомлення був менш ворожим, ніж у публічному посланні.

Як відомо, Абрамович допомагав у посередництві в переговорах між Україною та РФ з перших тижнів повномасштабної війни у 2022 році. Він також допоміг укласти угоду, що забезпечила експорт українського зерна через Чорне море пізніше того ж року.

Наразі ж, хоча роль 59-річного Абрамовича стала менш помітною з того часу, як Росія навела прямі комунікаційні мости зі США минулого року, він, за словами близьких до нього осіб, зазначає FT, залишається залученим до обміну полоненими та інших двосторонніх переговорів з Україною, зокрема щодо аспектів «мирного плану» під егідою Білого дому.

«Абрамович потрібен, бо це єдиний росіянин, якого вони (представники путінського режиму – ред.) терпітимуть. Він ладнає з усіма», – сказав один із співрозмовників Financial Times. Інший близький до Абрамовича співрозмовник зазначив, що, за словами російського олігарха, Зеленський «вважає, що може вирішити все завдяки магії своєї особистої харизми на зустрічі лідерів». Абрамович називає ініціативу українського президента з російським візаві «змаганням капітанів». «Це зовсім не те, на що йде Путін. І на Трампа це теж не дуже діє. Але Зеленський повністю зациклений на цьому», – додало джерело FT.

Водночас один із близьких до президента Зеленського співрозмовників у коментарі виданню висловив сумнів, що «до кінця літа відбудеться щось суттєве», маючи на увазі перемовини щодо встановлення миру з країною-агресоркою. За його словами, Вашингтон наразі цілком і повністю зосереджений на Ірані, а Москва ще не усвідомила, що цього літа їй не вдасться захопити решту Донбасу.

Хай там як, але що чітко усвідомила недокраїна РФ, так це те, що безкарність породжує вседозволеність. Власне, відчуваючи беззубість так званого колективного Заходу, рашисти з путінської, звісно ж, подачі, знову і знову демонструють свій нікчемно-ганебний терористичний оскал. Зокрема, вітчизняний «Енергоатом» повідомив, що в ніч проти неділі, 7 червня російський дрон атакував будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), розташованого поблизу Чорнобильської АЕС. Під час удару було пошкоджено адміністративний корпус МАГАТЕ і будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива.

СБУ кваліфікує подію як воєнний злочин. Водночас при процесуальному керівництві Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом чергового акту ядерного тероризму держави-агресорки та порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликали світ належним чином відреагувати на удар РФ по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Втім, з тим аби знати, як зрештою відреагує світова спільнота до ворожки ходити не потрібно. З вірогідністю 99,9% можна стверджувати, що в кращому разі вкотре пролунають традиційні пустопорожні «занепокоєння», котрі по суті і підживлюють злочинні апетити путінської Росії.