23 липня на півдні й заході України дощі та грози, вдень до +29°

У четвер, 23 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, у південних областях прогнозуються значні дощі, грози, вдень у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі й грози. Про це повідомляє у Фейсбуці Український гідрометцентр.

"23 липня атмосферний фронт зумовлюватиме в південній частині помірні, на Одещині та в Криму значні дощі, грози. На решті території поле слабко підвищеного тиску визначатиме погоду без опадів, лише на заході країни вдень місцями чекаємо короткочасні дощі та грози. На висотах з північного заходу продовжуватиме надходити прохолодне повітря, тому розраховуємо й на прохолодну вночі та помірно теплу погоду вдень, а найтепліше - на півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, у південній частині пройдуть помірні, на Одещині та в Криму значні дощі, грози, вдень і на заході країни місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні та сході країни 14-19°; вдень 21-26°, у східних областях до 29°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 12-17°.

У Києві та області 23 липня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 12-14°, вдень 22-24°; на Київщині вночі 10-15°, вдень 21-26°.