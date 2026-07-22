В Україні 22 липня переважно без опадів, подекуди до +29°

У середу, 22 липня, в Україні мінлива хмарність, переважно без опадів, дощі ймовірні лише на сході, південному заході та Одещині. Про це повідомив у Фейсбуці Український гідрометцентр.

"22 липня у більшості областей прогнозуємо спокійну без опадів погоду, лише в зоні впливу атмосферного фронту вночі на сході країни, вдень у південно-західній частині місцями очікуємо короткочасний дощ, грозу, на Одещині значний дощ, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. На висотах на більшість території надходитиме прохолодне повітря з північного заходу, зумовлюючи й відповідну погоду, а найтеплішу погоду чекаємо на півдні та сході країни в теплій повітряній масі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у південній частині та східних областях вночі 14-19°, вдень 24-29°.

У Києві та області у середу мінлива хмарність. Утримається суха погода. Вітер західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 13-15°, вдень 22-24°; на Київщині вночі 10-15°, вдень 21-26°.