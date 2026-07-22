Український F-16 вперше переміг російський винищувач у повітряному бою

Український винищувач F-16 вперше знищив російський літак у повітряному бою. Про цей випадок під час слухань у Сенаті США повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн, повідомляє C-SPAN.

Під час слухань сенатор-демократ Річард Дурбін поцікавився, як можливе припинення фінансування систем протиповітряної оборони США протягом трьох років може вплинути на обороноздатність України. У відповідь генерал Кейн розповів про зміцнення української системи ППО та навів приклад нещодавнього повітряного бою. "Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони", – заявив він.

За словами Кейна, за останні роки Україна суттєво наростила можливості багаторівневої оборони завдяки допомозі міжнародних партнерів і продовжує розвивати свої спроможності.

Під час слухань американському генералу також поставили запитання, кого Сполучені Штати мають підтримувати у війні між Росією та Україною. "Я хочу, щоб перемогла Україна", – відповів Ден Кейн.

Як повідомляло раніше ForUa, Британія та Швеція профінансують постачання 16 літаків Україні.