Бельгія передає Україні сім F-16

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен оприлюднив плани щодо постачання винищувачів F-16 ЗСУ.

Бельгія вже ухвалила рішення передати ЗСУ більше винищувачів, ніж обіцяла раніше, повідомляє "Європейська правда".

"Ми посилюємо допомогу Україні. Ми передамо сім F-16 цього року, чотири з них для запчастин, три – готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії", – заявив він.

Раніше Бельгія обіцяла передати в Україну лише чотири не боєготові винищувачі, для використання як донора запчастин для інших F-16.

Спочатку Брюссель планував передати ці F-16 у 2025-26 роках, але наразі про початок постачання не повідомлялося.

Міністр вважає за важливе передати справні винищувачі, оскільки вони зарекомендували себе гарною платформою проти "Шахедів" і крилатих ракет.

Міноборони планує суттєво збільшити обсяг постачання.

"Я запропоную уряду передати Україні всі F-16 у найближчі роки – і це залежатиме від отримання нами F-35. Ми маємо свою роль у захисті неба, у ядерній доктрині, і ми маємо цю роль виконувати", – заявив Франкен.

Наразі у ВПС Бельгії на озброєнні перебуває понад 40 літаків F-16.

Фото: ЗСУ.