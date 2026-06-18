Бельгія збільшила обсяг військової допомоги: три F-16 надійдуть до ЗСУ для бойового застосування

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен оголосив про розширення програми передачі винищувачів F-16 Україні. За його словами, цього року Збройні сили України отримають сім літаків, з яких три будуть придатними до виконання бойових завдань.

Про це Франкен заявив перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО, повідомляє «Європейська правда».

За словами бельгійського міністра, уряд країни вирішив надати Україні більше літаків, ніж передбачалося раніше.

«Ми посилюємо допомогу Україні. Ми передамо сім F-16 цього року, чотири з них для запчастин, три – готові виконувати місії в небі України та захищати її від російської агресії», — сказав Франкен.

Раніше Бельгія заявляла про намір передати Україні лише чотири списані винищувачі, які планувалося використовувати як джерело запасних частин для вже отриманих українськими Повітряними силами літаків F-16. Їхнє постачання було заплановане на 2025–2026 роки, однак про фактичну передачу досі не повідомлялося.

Тепер Брюссель вирішив додати до пакета допомоги також боєздатні винищувачі. Франкен пояснив це тим, що F-16 добре зарекомендували себе у боротьбі з російськими ударними безпілотниками типу Shahed та крилатими ракетами.

Крім того, бельгійський міністр заявив про намір у перспективі значно збільшити кількість літаків, які можуть бути передані Україні.

«Я запропоную уряду передати Україні всі F-16 у найближчі роки. Це залежатиме від того, коли ми отримаємо літаки F-35. Ми повинні виконувати власні зобов’язання щодо захисту повітряного простору та участи в системі ядерного стримування НАТО», — зазначив Франкен.

За відкритими даними, на озброєнні Повітряних сил Бельгії нині перебуває понад 40 винищувачів F-16. Поступово їх мають замінити новітні американські літаки F-35, що відкриває можливість для передачі наявного парку Україні.