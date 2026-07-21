Анкара блокує проєкт трубопроводів НАТО вартістю 27 млрд євро – Politico

Туреччина заблокувала погодження масштабного проєкту НАТО з модернізації мережі військових паливних трубопроводів загальною вартістю 27 млрд євро, наполягаючи на пріоритетному фінансуванні власних інфраструктурних проєктів. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох дипломатів Альянсу.

За інформацією співрозмовників видання, Анкара відмовилася підтримати угоду під час зустрічі представників 32 країн-членів НАТО, яка відбулася минулого тижня. Це сталося попри те, що раніше союзники вже наблизилися до компромісу щодо реалізації проєкту.

Як зазначають дипломати, турецька сторона висунула умову: першочергове фінансування має бути спрямоване на реалізацію проєктів, що розташовані на території Туреччини.

Наразі країни Альянсу продовжують переговори щодо фіналізації програми, яка передбачає модернізацію та розширення мережі паливних трубопроводів, створеної ще за часів холодної війни. Планується, що оновлена інфраструктура з'єднає країни Західної Європи з новими членами НАТО на східному та північному флангах і стане важливою складовою підготовки Альянсу до можливих загроз з боку Росії.

Під час саміту НАТО генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що реалізація проєкту є питанням часу. За його словами, інвестиції обсягом 27 млрд євро дозволять суттєво оновити систему зберігання та транспортування пального для військових потреб.

Втім, за словами джерел Politico, Туреччина й надалі відмовляється підтримувати проєкт, доки не буде ухвалено рішення про прискорене фінансування 21 інфраструктурного об'єкта на її території.

Один із дипломатів Альянсу зазначив, що така позиція Анкари затримує реалізацію вже підготовлених проєктів інших союзників, тоді як найбільшу вигоду від подібних затримок, на його думку, отримує Росія.