НАТО витратить 27 мільярдів на транспортування військового пального

Країни-члени НАТО затвердили програму вартістю 27 млрд. євро з модернізації системи зберігання та транспортування військового пального.

Інвестиції у розмірі 27 мільярдів євро передбачають оновлення наявної інфраструктури зберігання та розподілу пального, а також будівництво нових об'єктів, зокрема трубопроводів, у східній та південно-східній частинах Альянсу.

У НАТО наголосили, що це має забезпечити війська необхідними енергетичними ресурсами для підтримання бойової готовності.

Проєкт передбачає масштабне оновлення мережі трубопроводів загальною протяжністю близько 10 тисяч кілометрів, створеної ще за часів холодної війни. Його мета – інтегрувати існуючу паливну систему НАТО в Західній Європі з інфраструктурою новіших країн-членів на сході та півночі Альянсу.

За оцінками НАТО, це стане найбільшим і найдорожчим спільно фінансованим інфраструктурним проєктом в історії організації. Його реалізація може тривати до 30 років і включатиме десятки окремих проєктів.

Союзники погодили збільшити спільний бюджет НАТО на 2027 рік до 6,5 млрд. євро. Для порівняння, бюджет Альянсу на 2026 рік становив 5,3 млрд. євро. Також країни-члени затвердили пріоритети спільних інвестицій на наступні п'ять років.

Фото: НАТО.