Суд у Грузії звільнив під заставу чоловіка, який зламав ніс російськомовній туристці

Грузинський суд звільнив під заставу Георгія Чігладзе, якого обвинувачують у завданні легких тілесних ушкоджень російськомовній туристці. Його затримання раніше спричинило масові акції протесту в Тбілісі, інформує грузинська служба Радіо Свобода.

Суд призначив Чігладзе запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 тисяч ларі (близько 1,9 тисячі доларів). Після оголошення рішення чоловіка звільнили просто із зали суду.

Під час засідання Чігладзе заявив, що шкодує про те, що сталося.

«Я шкодую про скоєне. Я не мав наміру, щоб усе закінчилося саме так», — сказав він.

Раніше чоловік опублікував лист зі слідчого ізолятора, у якому також висловив жаль через інцидент. Він стверджував, що не мав наміру завдати ушкоджень туристці, а також закликав громадян не піддаватися на провокації та не діяти під впливом емоцій.

Водночас Чігладзе подякував усім, хто підтримав його після арешту, і заявив, що має намір «до кінця захищати свою гідність».

Інцидент набув широкого розголосу після появи у соцмережах відео, на якому під час весілля свого брата Чігладзе вдарив російськомовну жінку.

За словами очевидців, група іноземців, які відпочивали в готелі, ображала гостей весілля з балкона та облила водою музичну апаратуру. Водночас постраждала заявила, що причиною нападу стала її російська мова.

Захист Чігладзе натомість стверджує, що конфлікт розпочався після того, як туристка поводилася агресивно, схопила його за шию та вдарила руками в груди.

Після затримання Чігладзе в Тбілісі відбулися масові акції на його підтримку. Кримінальне провадження розслідують за статтею 120 Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає відповідальність за умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень.