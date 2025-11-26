У Європарламенті підписали акт, що передбачає зміни в механізмі призупинення безвізу

У середу, 26 листопада, у Європарламенті урочисто підписали акт, що передбачає зміни в механізмі ЄС щодо призупинення безвізового режиму для третіх країн. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соцмережі X.

Зміни, що передбачатимуть позбавлення безвізу з ЄС, набудуть чинності на двадцятий день після підписання акту, тобто в середині грудня.

Завдяки цьому ЄС матиме право позбавляти безвізового режиму країни, які не дотримуються візової політики ЄС. Також скасовуватимуть безвіз у разі погіршення відносин ЄС з будь-якою країною, зокрема, у разі порушень прав людини.

Буде спрощено запуск механізму призупинення. Термін первинного призупинення безвізу збільшать з нинішніх 9 до 12 місяців. Цей первинний термін може продовжуватись ще на 24 місяці замість 18-ти.

7 жовтня 2025 року Європарламент підтримав закон, що спрощує позбавлення права на безвізовий в'їзд до ЄС громадянам країн, які становлять загрозу безпеці або порушують права людини.

На сьогодні безвіз скасовано тільки для Вануату. Це сталося у грудні 2024 року, оскільки там діє схема громадянства для інвесторів, яка призвела до ризиків для безпеки та міграції для Євросоюзу.

Наразі ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на нову владу, що обрала антидемократичний курс.

Безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом набув чинності 11 червня 2017 року.

Як повідомляв ForUA, що раніше Єврокомісія запровадила суворіші правила видачі шенгенських віз для громадян РФ, повністю скасувавши можливість отримання багаторазових віз.