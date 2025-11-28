Лідерів української діаспорної організації заарештували в Грузії, їм загрожує депортація або в’язниця

У Грузії затримали українських активістів Володимира Дубовського та Аліну Савельєву — лідерів організації «Єднання українців історичних земель». Про арешт повідомило Міністерство внутрішніх справ Грузії. Їх підозрюють у незаконному перетині кордону та тривалому нелегальному перебуванні в країні.

За версією слідства, Дубовський і Савельєва минули прикордонний контроль і без дозволу в’їхали до Грузії, де понад три роки жили без легального статусу. Згодом вони звернулися по притулок, однак міграційна служба відмовила, вказавши, що пара не підпадає під критерії захисту. Суди двох інстанцій залишили рішення без змін.

12 листопада суд ухвалив постанову про їхнє затримання. Активістам висунуто обвинувачення за частиною 2 статті 344 Кримінального кодексу Грузії — незаконний перетин державного кордону групою осіб. Їм загрожує депортація з забороною в’їзду на десять років або до п’яти років позбавлення волі. Зараз обох утримують у слідчому ізоляторі.

Про їхнє зникнення організація заявила ще напередодні — після того, як Дубовський і Савельєва перестали виходити на зв’язок. Знайома, яка прийшла до їхнього житла в Тбілісі, знайшла в квартирі лише зачиненого кота. За її словами, сусід розповів деталі, які вказували на їхнє можливе силове затримання. Деякі російські медіа цитували свідків, які припускали, що затримання могли здійснювати співробітники Служби державної безпеки Грузії.

Дубовський і Савельєва відомі тим, що в Росії їх переслідують: на Дубовського відкрито кримінальну справу за тероризм, Савельєву звинувачують у «поширенні фейків про армію». У 2024 році Дубовського внесли до списку терористів та екстремістів. Пара живе у Грузії з 2022 року. Там Дубовський створив організацію «Єднання українців історичних земель», яка заявляє про захист прав українців, що походять із територій, нині окупованих Росією.

Менше місяця тому активісти намагалися вилетіти до Сербії, але, за їхніми словами, їх зняли з рейсу «з формальних причин». У минулому Дубовський був координатором штабу Олексія Навального у Владивостоці та членом Лібертаріанської партії Росії. У 2022 році колишні соратники публічно звинувачували його у співпраці з російськими спецслужбами.