Ветеран надіслав посилку «Новою поштою» до Офісу президента

Ветеран російсько-української війни та колишній військовополонений Євген Шибалов повідомив, що надіслав «Новою поштою» до Офісу президента свою відзнаку «За незламність». За його словами, таким чином він висловив солідарність із побратимами, які, як він стверджує, зазнають репресій з боку власного командування.

Про своє рішення Шибалов повідомив у соціальних мережах, де також оприлюднив текст листа, який вклав до посилки.

У зверненні до президента ветеран заявив, що відмовляється від відзнаки з морально-етичних міркувань. Він також висловив різку критику на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Ви призначили головнокомандувачем Збройних сил України росіянина Олександра Сирського, який зараз робить із воїнами ЗСУ те саме, що робили з нами, полоненими, інші росіяни: залякування, побиття, катування, психологічне насильство, примусовий запис пропагандистських відео на свою підтримку тощо», — йдеться у листі Шибалова.

Він також заявив, що під час перебування в російському полоні військовополонені витримали тиск і не зламалися.

«Росіянам із нами це не вдалося. Вірю, що це не вдасться й росіянину Олександру Сирському, який вашим рішенням отримав командну владу над військовослужбовцями Збройних сил України», — написав ветеран.

Шибалов пояснив, що більше не може носити відзнаку «За незламність», поки, за його словами, українські військовослужбовці стикаються з подібним ставленням усередині власної армії.

«Мій полон завершився, але інші мої побратими та посестри вимушені щодня проявляти незламність під тиском репресій з боку власного командування. На знак солідарності зі своїми побратимами та посестрами я відмовляюся від цієї відзнаки», — зазначив він.

Станом на момент публікації Офіс президента, Генеральний штаб ЗСУ та головнокомандувач Олександр Сирський публічно не коментували заяви Євгена Шибалова.