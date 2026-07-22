Я передаю армію, що наступає, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про завершення роботи на посаді.

"Сьогодні я залишаю пост Головнокомандувача Збройних Сил України. Перед тим, як передати командування, скажу кілька слів. Для кожного офіцера це найбільша відповідальність – очолити військо під час великої війни", – написав Сирський.

Сирський нагадав, що у лютому-березні 2022 року командував обороною Києва, завдяки чому столиця вистояла, а також повідомив, що тієї ж весни було знято загрозу повної облоги Харкова. Серед ключових етапів війни він також назвав контрнаступ на Харківщині із звільненням Балаклії, Ізюма та Куп'янська, а також бої на Донеччині, де було знищено найбоєздатнішу частину ПВК "Вагнер".

Сирський зазначив, що прийняв командування ЗСУ у лютому 2024 року в умовах оборони Авдіївки, коли українські підрозділи перебували у напівоточенні. Одним із перших рішень на посаді він назвав наказ про організований вихід із міста.

"Це було важке рішення. Але я ухвалив його, бо для мене діяв один головний пріоритет: збереження життя людей", – наголосив він.

Сирський заявив, що під час його командування українські військові зупинили наступ російських військ на Харківщині, упередили наступ на Сумщині та провели Курську операцію.

"Хочу, щоб це було зафіксовано чітко: нашою метою ніколи не була окупація чужої землі. Нашою метою було зірвати підготовлений ворогом наступ на Суми і Харків, відтягнути його найбоєздатніші війська і поповнити обмінний фонд, щоб повернути наших людей з полону. Усе це було виконано", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський відзначив зміни у структурі Збройних сил. За його словами, за цей час було створено окремий рід військ – Сили безпілотних систем, окреме командування безпілотних систем ППО, сформовано штатні підрозділи екіпажів дронів-перехоплювачів та вибудувано ешелоновану систему прикриття неба над тилом.

Армію переведено на корпусну структуру, до штабів залучено бойових офіцерів, а просування на керівні посади стало можливим насамперед через службу на фронті. Крім того, Сирський заявив, що українські військові "закрили Чорноморський порт в Новоросійську", системно знищують "тіньовий флот" РФ, провели Добропільську операцію та наступальну операцію на Олександрівському напрямку, водночас продовжуючи стримувати противника на головних напрямках і вести наступальні дії на окремих ділянках фронту.

Він повідомив, що частина проведених операцій залишається непублічною: "Про частину операцій, які ми втілили в життя за ці роки, я не маю права говорити й сьогодні. Про них розкаже історія. Скажу лише: ворог їх запам'ятав".

За його словами, цього року під його командуванням було звільнено 700 кв. км української території.

"Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу – з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є", – наголосив Сирський.

Сирський подякував українським військовослужбовцям, родинам полеглих захисників та заявив, що продовжить служити Україні незалежно від посади: "Я казав це раніше і повторю сьогодні: моя робота – війна. Посади змінюються, а цей принцип – ні. У якому б статусі я не був, я служитиму Україні до Перемоги".

Фото: facebook.com