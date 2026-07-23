У Центральному науково-дослідному інституті Збройних сил України презентували інтелектуально-інформаційну систему "Марічка" — закриту нейромережу, створену спеціально для потреб української армії. За словами начальника інституту Юрія Клята, принцип роботи системи схожий на ChatGPT, однак вона адаптована для військового застосування.

Наразі командири бригад і полків витрачають від шести до дванадцяти годин на підготовку рішень, аналізуючи близько 20 документів. Очікується, що "Марічка" зможе виконувати таку роботу за кілька хвилин, хоча остаточне рішення, як і раніше, ухвалюватиме командир.

Система автоматично збиратиме та аналізуватиме інформацію, розраховуватиме співвідношення сил, прогнозуватиме потребу в ресурсах і можливі втрати, моделюватиме бойову обстановку на інтерактивній карті та оперативно повідомлятиме про зміни на полі бою. Також вона пропонуватиме командуванню можливі варіанти дій.

Розробники повідомили, що "Марічка" вже успішно пройшла випробування на тестових даних. Наступним етапом стане навчання системи на документах із грифами "Для службового користування" та "Таємно", а в майбутньому — робота з інформацією вищих рівнів секретності.

Заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко зазначив, що елементи штучного інтелекту вже застосовуються в безпілотниках і системах управління окремими видами озброєння. Нова розробка має суттєво пришвидшити аналіз даних, управління військами та ухвалення рішень.

Як повідомляло раніше ForUa, найближчим часом Україна планує розгорнути нове покоління перехоплювачів повітряних цілей, керованих штучним інтелектом.