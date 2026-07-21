Президент повідомив про підготовку до можливого загострення на чернігівсько-київському напрямку

Україна готується до різних сценаріїв розвитку подій на чернігівсько-київському напрямку, враховуючи дані розвідки та можливі дії російських військ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з командирами армійських корпусів.

За його словами, під час зустрічі учасники розглянули підготовку до можливих загроз на півночі країни з урахуванням розвідувальної інформації та спроб Росії знайти нові способи затягування й розширення війни.

Президент зазначив, що разом із виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою та заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою продовжив серію робочих нарад із командирами корпусів, присвячених першочерговим потребам фронту, захисту прикордонних територій та реалізації оборонної стратегії.

У засіданні взяли участь командири 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го армійських корпусів, а також 30-го корпусу морської піхоти.

Окрім ситуації на північному напрямку, учасники наради обговорили оборону Херсона та громад Дніпропетровської області, зокрема Нікополя. Також ішлося про потреби у протидії російським безпілотникам, додатковому забезпеченні військ і посиленні системи протиповітряної оборони на передовій.

За словами Зеленського, під час зустрічі також визначили рішення, необхідні для подальшої реалізації реформи армійських корпусів.