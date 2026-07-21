ЗСУ завдали Росії найбільших територіальних втрат за останні два роки

Сили оборони України за минулий тиждень, імовірно, повернули під свій контроль щонайменше 21 квадратний кілометр території. Про це свідчить аналіз даних проєкту DeepState. За даними аналітиків, найбільших втрат російські війська зазнали на півдні України, де втратили контроль над 43,4 кв. км. Водночас окупанти просунулися на інших напрямках: на 11,6 кв. км у районі Краматорська, на 9,1 кв. км поблизу Покровська та Костянтинівки, а також на 1,7 кв. км у районі Слов’янська. У підсумку площа території, яку контролює Росія, скоротилася приблизно на 21 кв. км. Це - найбільші тижневі територіальні втрати РФ із вересня 2023 року.

Як зазначається, українські військові просунулися в районах населених пунктів Малеївка, Сичневе, Новогеоргіївка та Запорізьке поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської області. Аналітики вважають, що це є продовженням контрнаступальних дій, які розпочалися ще у травні.

Військовий аналітик розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов пояснив, що українські контратаки на цій ділянці тривають уже кілька місяців. За його словами, вони стали можливими завдяки ударам по російській логістиці та розтягуванню флангів окупаційних військ. Він також припустив, що фактичне просування могло відбутися раніше, але було відображене на мапах лише після того, як українські підрозділи закріпилися на нових позиціях.

Водночас військовий оглядач Костянтин Машовець вважає, що метою цих дій є створення загрози флангу та тилу 5-ї загальновійськової армії РФ. На його думку, це може змусити російське командування перекинути частину сил із напрямку Гуляйполе – Оріхів на північ.

Водночас експерти наголошують, що подальший розвиток ситуації залишається непередбачуваним. Російські війська, як і раніше, мають перевагу в артилерії, активно застосовують керовані авіабомби та регулярно поповнюють штурмові підрозділи.

Як повідомляло раніше ForUa, армія РФ намагається відрізати Херсон від логістики мінуванням автошляхів.