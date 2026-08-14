Село на Донеччині повернули під контроль України

Українські військові повністю зачистили село Товсте на Донеччині від російських окупантів і підняли над населеним пунктом український прапор. Операцію провели морські піхотинці та десантники за підтримки безпілотників, повідомили у 505-му окремому батальйоні морської піхоти.

За даними військових, операція зі звільнення Товстого розпочалася 10 червня. У ній спільно діяли морпіхи 505-го окремого батальйону та бійці 2-го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Штурмові групи підтримували розвідувальні та ударні безпілотники. Вони допомагали військовим виявляти позиції російських сил і коригувати вогонь. Уже 12 червня спротив російських військових було остаточно зламано, після чого населений пункт повністю зачистили від окупантів. Після завершення операції над селом встановили синьо-жовтий прапор.

У 505-му батальйоні зазначили, що звільнення Товстого стало результатом спільної роботи морських піхотинців, десантників та операторів БПЛА.

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https://for-ua.com/article/1260812