Попри бомбардування США та Іран продовжують переговори

Попри триваючий обмін ударами, Сполучені Штати та Іран не припинили дипломатичні контакти й продовжують переговори. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського посадовця.

За словами співрозмовника, подальша доля військової операції залежить від рішення президента США Дональда Трампа. Наразі американська адміністрація вважає, що Тегеран має понести відповідальність за порушення меморандуму про взаєморозуміння, атаки в Ормузькій протоці та загибель американських військових. «Ці нищівні удари продовжуватимуться доти, доки президент не вирішить інакше, але переговори між нашими країнами продовжуються», — цитує джерело журналіст.

Як зазначається, у червні США та Іран досягли рамкової домовленості, яка передбачала продовження режиму перемир’я та початок переговорів щодо врегулювання ключових суперечностей. Остаточні умови сторони планували узгодити протягом 60 днів. Втім, уже на початку липня ситуація різко загострилася після атаки Ірану на торговельне судно в Ормузькій протоці. У відповідь США завдали ударів, після чого сторони продовжили взаємні атаки.

За інформацією американських медіа, станом на 19 липня протистояння між Вашингтоном і Тегераном наблизилося до ризику повномасштабного збройного конфлікту, хоча дипломатичний діалог між країнами триває.

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