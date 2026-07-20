Marvel Entertainment випустила перший офіційний трейлер фільму «Месники: Судний день»

Американська компанія Marvel Entertainment випустила перший офіційний трейлер супергеройського фільму «Месники: Судний день» (Avengers: Doomsday).

Відповідний трейлер був опублікований на сторінці компанії в YouTube у понеділок, 20 липня.

«Судний день настане 18 грудня», - йдеться у дописі до трейлера. Імовірно, компанія має на увазі, що фільм вийде у кінопрокат того ж дня.

Variety зазначає, що трейлер став публічним після того як його у квітні цього року показали присутнім на щорічній конвенції для світової індустрії кінопрокату у Лас-Вегасі.

Фільм об'єднує майже всіх головних персонажів з Marvel, щоб протистояти своєму новому лиходієві: Доктору Думу, якого грає голлівудський актор Роберт Дауні-молодший.

У трейлері показано, як «герої Marvel збираються разом, поки Доктор Дум готується розпочати війну проти них, перетинаючи мультивсесвіти».

Кінорежисерами фільму є американські брати Ентоні та Джо Руссо.

Очікується, що через рік після виходу у кінопрокат цього фільму, буде випущений вже наступний з франшизи Marvel – «Месники: Таємні війни» (Avengers: Secret Wars).