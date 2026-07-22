У Лісабоні відбудеться день українського кіно

У Лісабоні (Португалія) 25 липня в межах PROMIN’ Festival Midsummer Edition відбудеться день сучасного українського кіно та відеомистецтва. Про це Державне агентство з питань кіно повідомило у Фейсбуці.

Протягом одного дня кінотеатр Cinema São Jorge стане місцем зустрічі з українським кінематографом, відеоартом та митцями, які сьогодні формують сучасну культурну історію України.

У програмі фестивалю відбудуться покази фільмів «Ми ніколи не згаснемо» режисерки Аліси Коваленко, «Тиха повінь» Дмитра Сухолиткого-Собчука, «Куба & Аляска» режисера Єгора Трояновського та стрічки Жанни Озірної «Медовий місяць». У рамках показу також відбудеться серія запитань та відповідей щодо деталей створення фільмів.

Крім того, покажуть короткометражні фільми «Декларація про наміри та сумнів» Анни Звягінцевої та «Вибухи біля музею» Яреми Малащука та Романа Хімея, після чого відбудуться розмови з художниками.

Також відбудеться обговорення на тему «Відкладена прем’єра: українські фільми про мистецтво 1990-х».

Фото: Promin’ festival