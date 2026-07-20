Військовий розпродав дрони та обладнання на 6,2 млн грн, призначені для оборони Півдня, – ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника одного з підрозділів військової частини в Одеській області, якого обвинувачують у привласненні дронів та обладнання для протидії ворожим БпЛА. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, повідомили у ДБР.

За даними слідства, посадовець відповідав за функціонування безпілотних авіаційних комплексів і засобів протидії дронам.

Використовуючи службове становище, він привласнював військове майно, що зберігалося на складі та мало застосовуватися для оборони Південного регіону.

– Військовослужбовець викрав розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим дронам. Частину техніки він здав до ломбарду, решту продав за заниженими цінами, – зазначається у повідомленні.

За виручені кошти чоловік придбав автомобіль Lexus вартістю $27 тис., частину грошей програв в азартні ігри.

Унаслідок дій обвинуваченого державі було завдано збитків на понад 6,2 млн грн.

Наразі фігуранта відсторонено від посади. Він перебуває під вартою.

Йому інкримінують викрадення військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, привласнення та розтрату чужого майна, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

ForUA нагадує, у березні повідомлялося, що працівники ДБР викрили посадовця військової частини на Одещині, якого підозрювали у привласненні безпілотників та обладнання, призначених для оборони Південного регіону України.