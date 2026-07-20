На Львівщині у жахливому ДТП загинуло троє дівчат

20 липня близько другої години ночі водій автомобіля Mercedes рухався вулицею Івана Богуна у напрямку центру Бродів.

На заокругленій ділянці дороги він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з деревом, а згодом – із бетонною електроопорою. Від удару автомобіль перекинувся, повідомляє Львівська обласна прокуратура.

У салоні перебували шестеро осіб – водій та п'ятеро неповнолітніх пасажирів.

Внаслідок аварії четверо дівчат, які перебували на задньому сидінні, опинилися за межами салону авто. Троє неповнолітніх пасажирок загинули на місці. Серед них – дві 16-річні та одна 15-річна дівчина. Ще одну 16-річну потерпілу у тяжкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення.

Травм зазнав і 17-річний пасажир, який перебував на передньому сидінні. Після ДТП він самостійно звернувся по медичну допомогу.

Компанія поверталася зі святкування – напередодні двоє пасажирів відзначали дні народження.

Після аварії водій втік із місця події, проте правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали.

Ним виявився 24-річний мешканець Бродів. За результатами медичного огляду, вміст алкоголю в його організмі майже удвічі перевищував допустиму норму.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до ЄРДР внесено відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Тривають першочергові слідчі дії.

Фото: Львівська обласна прокуратура.