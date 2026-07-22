Прокуратура висунули звинувачення польці, яка напала на двох українок

У польській Легниці прокуратура висунула обвинувачення 26-річній жінці, яку підозрюють у нападі на двох 13-річних громадянок України через їхнє походження. Про це повідомила поліція Легниці, передає Rmf24.

Як повідомила речниця поліції в Легниці Ягода Екерт, жінку затримали та доставили до районної прокуратури, де їй висунули обвинувачення, зокрема, у спричиненні тілесних ушкоджень.

Зазначається, що підозрюваній загрожує до семи з половиною років позбавлення волі. На час слідства до неї застосовано поліцейський нагляд, заборону наближатися до постраждалих, а також відвідувати дитячий майданчик на вулиці Полярній у Легниці, де стався інцидент.

Видання нагадує, що за інформацією матері постраждалих дівчат, жінка зробила дітям зауваження через те, що вони розмовляли українською мовою. Згодом вона вдарила двох дівчат і хлопця, який намагався їх захистити, заявивши, що зробила це тому, що вони є українцями.