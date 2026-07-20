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Дев'ята ніч поспіль: США знову вдарили по Ірану

Дев'ята ніч поспіль: США знову вдарили по Ірану

У ніч проти 20 липня американські військові розпочали нову серію ударів по території Ірану. За даними Центрального командування США (CENTCOM), це вже дев'ята ніч поспіль, протягом якої тривають атаки.

У командуванні зазначили, що нова хвиля ударів стартувала о 19:00 за східним часом США (02:00 за Києвом).

За словами американських військових, операція спрямована на подальше обмеження військових можливостей Ірану. У Вашингтоні стверджують, що саме ці спроможності Тегеран використовує для атак на торговельні судна та цивільних моряків, які проходять через Ормузьку протоку.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп заявив, що його абсолютно не хвилює рішення іранського режиму припинити виконання зобов’язань за меморандумом про взаєморозуміння зі Сполученими Штатами, підписаним минулого місяця.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

СШАІранобстрілиОрмузька протока
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