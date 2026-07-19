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Трампа не хвилює відмова Ірану дотримуватись меморандуму зі США

Трампа не хвилює відмова Ірану дотримуватись меморандуму зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що його абсолютно не хвилює рішення іранського режиму припинити виконання зобов’язань за меморандумом про взаєморозуміння зі Сполученими Штатами, підписаним минулого місяця. Про це американський лідер сказав в інтерв’ю телеканалу NewsNation.

«Мені абсолютно байдуже», - заявив Трамп у відповідь на питання про рішення Тегерана більше не дотримуватись меморандуму про взаєморозуміння зі США.

Підписаний 18 червня меморандум, серед іншого, передбачав зобов’язання США й Ірану поважати суверенітет і територіальну цілісність один одного, зняття американцями морської блокади Ісламської республіки та 60-денне вікно для переговорів про остаточні параметри мирної угоди між двома країнами.

Однак напередодні підписання документу Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном не є остаточним, і що він може відновити бомбардування, якщо угода йому не сподобається.

Як повідомляв ForUA, заступник міністра закордонних справ Ірану Хазем Гарібабаді заявив, що Тегеран призупинив виконання своїх зобов’язань за меморандумом про припинення бойових дій, укладеним зі Сполученими Штатами місяць тому.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАТрамп Дональдвійна в Ірані
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