Російська армія може розпочати наступ на Чернігівщину, – Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російська окупаційна армія може розпочати наступ на Чернігівську область. Про це головком розповів в інтерв’ю ТСН.

За його словами, диктатор РФ Володимир Путін дав наказ військовим опрацювати різні сценарії наступальних дій, зокрема й варіант удару з території Білорусі.

"Ми знаємо, що Путін поставив завдання російському генеральному штабу прорахувати різні варіанти наступальної операції, у тому числі з території Білорусі, з метою захоплення Києва, з метою захоплення інших територій", — повідомив він.

Сирський також в інтерв’ю наголосив, що наразі Росія зосередила рекордне угруповання на території України у понад 721 тисячу військових, і мета ЗСУ полягає у його знищенні. Водночас, українська армія вже готується до можливих загроз, застосовуючи стратегію "активної оборони", яка передбачає перерізання логістики ворога та ізоляцію Криму.

Раніше ForUA повідомляв, що українська влада застерегла, що Білорусь може знову стати плацдармом для російських атак, як це вже відбулося на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. На тлі цього військове співробітництво між Москвою та Мінськом викликає дедалі більше занепокоєння у партнерів України.

Окрім того, у білоруському Об’єднаному перехідному кабінеті заявили про високу ймовірність прямої участі Білорусі у війні проти України на боці Російської Федерації. Про це йдеться у звіті опозиції про плани самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка, який передали МЗС України.

Командувач Нацгвардії України генерал-майор Олександр Півненко заявив, що загроза з боку РФ через територію Білорусі може стати реальною виключно у випадку концентрації близько 70 тисяч військових. Водночас, він наголосив, що українські Сили оборони роблять все можливе для недопуску такого розвитку подій.