16 липня в Україні переважно без опадів, вдень до +30°

У четвер, 16 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі й грози ймовірні лише на Закарпатті, в Карпатах та на південному сході країни. Про це повідомляє у Фейсбуці Український гідрометцентр.

"16 липня в Україні в полі дещо підвищеного тиску прогнозуємо спокійну, у більшості областей без опадів, погоду, лише на Закарпатті, в Карпатах та на південному сході країни вдень місцями ймовірний короткочасний дощ і гроза. Незважаючи на північно-західний вітер, температура набуватиме досить комфортних значень приємного тепла", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах та на південному сході країни вдень місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві та області 16 липня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 18-20°, вдень 28-30; на Київщині вночі 15-20°, вдень 25-30°.