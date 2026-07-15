Сікорський заявив, що Кремль може інсценувати атаку українськими безпілотниками

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава підозрює Росію у підготовці провокації під фальшивим прапором із використанням українських безпілотників. Про це він сказав під час візиту до США, повідомляє Polsat News.

За словами керівника польської дипломатії, Кремль може організувати атаку або на одну з держав-членів НАТО, або на власну територію, а відповідальність за неї спробувати покласти на Україну.

«Ми підозрюємо, що Росія планує використати українські безпілотники для нападу на державу-члена НАТО або на себе, щоб виправдати напад. Саме такі дії Путін може планувати», – заявив Сікорський.

Він припустив, що кремлівський лідер Владімір Путін може вдатися до такого сценарію через невдачі у війні проти України.

«Він у відчаї та програє», – сказав польський міністр.

Сікорський також провів історичну паралель із подіями, що передували початку Другої світової війни.

«Такі режими завжди так роблять. Я пам'ятаю провокацію в Глівіце 1939 року, коли агенти Абверу, переодягнені в польських солдатів, захопили радіостанцію на території тодішнього Рейху. Наше послання Владіміру Путіну таке: ми знаємо, що ви плануєте, не робіть цього», – наголосив він.

На початку липня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також попереджав, що найближчі місяці можуть стати критичними через ризик російських провокацій проти Польщі або країн Балтії.

Водночас кілька днів тому Радослав Сікорський заявив, що наразі Росія не має достатнього військового потенціалу для прямого нападу на Польщу, а Владімір Путін, на його переконання, зрештою зазнає поразки у війні проти України.