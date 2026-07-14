Прем'єр Польщі повідомив, скільки ракет до Patriot Варшава передала Україні навесні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що навесні Варшава передала Україні п'ять ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це він заявив, коментуючи військову допомогу Києву.

За словами Туска, рішення про передачу ракет було ухвалене у тісній координації з НАТО та Сполученими Штатами, а сама допомога стала частиною спільних союзницьких зусиль.

"Навколо передачі п'яти ракет Patriot виникла абсолютно непотрібна дискусія. Це було спільне рішення, погоджене з НАТО та американськими партнерами. Ми діяли не самостійно, а в межах узгодженої політики Альянсу", — зазначив польський прем'єр.

Водночас він підкреслив, що наразі польський уряд не планує нових поставок ракет такого типу.

Раніше польські посадовці уникали конкретики щодо обсягів переданої допомоги. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш лише запевняв, що передача боєприпасів не послабила обороноздатність Польщі. Своєю чергою заступник міністра оборони Цезарій Томчик повідомляв, що Україні передали «кілька» ракет, уточнюючи, що їхня кількість становила від трьох до дев'яти.

Як повідомляється, польська допомога була частиною масштабної ініціативи, яку координувала Німеччина. У березні європейські партнери домовилися про передачу Україні близько 35 ракет до систем Patriot. По п'ять ракет тоді надали Польща та Німеччина.

У квітні українська сторона офіційно подякувала Німеччині, Нідерландам, Іспанії та Польщі за надані ракети до комплексів Patriot.

Водночас Туск зазначив, що в найближчі роки польська армія має отримати понад 600 нових ракет для цих систем протиповітряної оборони.

ForUA нагадує, нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про позитивні зрушення у переговорах щодо передачі Україні польських винищувачів МіГ-29. Водночас він наголосив, що домовленості мають базуватися на принципі взаємності між сторонами.