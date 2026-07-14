Російські дрони атакували Суми: у житловому секторі виникла пожежа

Російські ударні безпілотники увечері 14 липня атакували житловий сектор у Сумах, на одній із локацій виникла пожежа. Про це Сумська міська військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

"Ворог атакував ударними БПЛА житловий сектор у Зарічному та Ковпаківському районах Сум", - ідеться в повідомленні.

Зафіксоване влучання у дахове покриття багатоквартирних будинків.

На одній із локацій сталося загоряння. Його локалізували.

Попередньо, люди не постраждали. Наслідки встановлюють.

Раніше ForUA повідомляв, що вдень 14 липня російський ударний БПЛА влучив поблизу багатоповерхового житлового будинку в Сумах.